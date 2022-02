CAN 2022 : quatre pays pour un trophée, mais qui sera couronné roi d’Afrique ?

Ce sont les deux équipes les plus titrées de la compétition. Une demi-finale aux allures de finale qui promet un spectacle de haut vol. D’un côté l’Egypte, la plus titrée de l’histoire de la CAN, de l’autre, le Cameroun, deuxième équipe la plus titrée.

Mais les Pharaons ne sont plus parvenus à étoffer leur armoire à trophées depuis douze ans déjà, c’est presque une éternité quand on connaît le palmarès de la nation. Et puis, c’est aussi une déception quand on sait que les Egyptiens ont sans doute actuellement dans leur effectif, le plus grand joueur de leur histoire : Mohamed Salah. Ils ne sont pas aussi flamboyants qu’ils l’espéraient dans cette compétition, parfois passés par le chas de l’aiguille. Mais certains diront qu’ils ont avec eux la chance du futur champion. Les Égyptiens en tout cas, en sont convaincus. Dans cette CAN, l’Egypte possède un bilan de quatre victoires (dont une aux prolongations et l’autre aux tirs au but) contre une défaite.

Les Camerounais quant à eux, veulent réduire l’écart tout en haut du palmarès de cette CAN et tout cela, devant leur public. S’ils la remportent, ils ne seront plus qu’à un seul titre du record égyptien et ils vivraient des moments d’union extraordinaires. Ils ont convaincu jusque-là, et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Dans l’effectif, les suiveurs de la Pro League seront particulièrement attentifs à Samuel Oum Gouet (Malines), à Michael Ngadeu (La Gantoise) et à un certain Collins Fai passé par le Standard. Le Cameroun reste sur quatre victoires et un partage dans cette édition de la Coupe d’Afrique.

Quel titan sortira vainqueur de ce duel dantesque ? Réponse jeudi soir (une rencontre à suivre en direct commenté sur RTBF. be/sport) mais en attendant, votez pour votre favori !