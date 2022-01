CAN 2022 : Les Comores éliminés face au Cameroun, le défenseur Shaker Alhadhur gardien de but avec un maillot customisé

Alors qu’ils affrontent le Cameroun en 1/8e de finale de la CAN sans gardien, c’est le défenseur latéral droit Shaker Alhadhur qui est titularisé dans les cages des Comores ce lundi à Yaoundé. Une titularisation qui n'aura pas suffit. Les Comores sont éliminés de la CAN.

Deux des gardiens des Comores étant non éligibles en raison du Covid et le troisième blessé, c’est Shaker Alhadhur joue gardien de but. Et n’ayant pas de maillot floqué, le joueur a simplement mis du scotch pour changer son numéro de maillot.

Plus tôt dans la journée, les Comores ont essayé d’obtenir une dérogation pour aligner Ali Ahamada, testé négatif le matin du match, mais ne l’ont pas obtenue.

Malheureusement pour les Comores, ils sont passés tout prêt de l’exploit. Menés 2-0 et à 10 contre onze quasi tout le match, les Comores sont revenus à 2-1 à la 81e via Changama.

Mais cela ne suffira pas. Le Cameroun se qualifie pour les 1/4 de finale et affrontera la Gambie pour une place en 1/2. La belle histoire des Comores ferme un chapitre, la grande histoire des Lions Indomptables poursuit son rêve d'en écrire un autre.