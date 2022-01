CAN 2022 : Le Belge Tom Saintfiet a mené la Gambie en quarts : "Ce sont mes héros"

Le sélectionneur belge Tom Sainfiet a écrit une page du sport gambien en menant l’équipe nationale masculine de football en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Lundi, les "Scorpions" se sont imposés 1-0 contre la Guinée. "Ce sont mes héros", a lancé le Belge de 48 ans, à la tête de l’équipe depuis juillet 2018.

"Le secret de la Gambie ? C’est une équipe, ce ne sont pas des individualités mais c’est une équipe qui joue ensemble, avec un rêve, avec une stratégie et chaque joueur est très discipliné et fait tout pour réussir ça", a lancé le Belge au micro de beIN Sports après la rencontre.

Pour sa première participation à la CAN, la Gambie a une nouvelle fois forgé l’exploit, lundi à Bafoussam au Cameroun. Samedi, les Gambiens, avec notamment Ablie Jallow (Seraing), Sulayman Marreh (La Gantoise) et Muhammed Badamosi (Courtrai), défieront en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Cameroun et les Comores, dont le coup d’envoi sera donné à 20h.