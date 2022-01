CAN 2022 : la célébration acrobatique d’Hervé Koffi pour la qualification du Burkina Faso

Le Burkina Faso s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche en battant le Gabon aux tirs au but (7-6). Une séance insoutenable mais qui se termine de la meilleure des manières pour l’équipe d’Hervé Koffi. Le gardien de Charleroi en a profité pour célébrer cette victoire de la plus belle des manières.

18 tirs au but. C’est ce qu’il a fallu pour départager le Burkina Faso et le Gabon en 1/8e de finale de la CAN. Une séance insoutenable pour le Burkina Faso qui a longtemps buté sur Amonome pendant la rencontre.

Si le gardien du Gabon a arrêté un tir et en a vu un autre passé au-dessus de son but, la star de ce match, c’est Hervé Koffi. Le gardien de Charleroi a, comme son adversaire arrêté un tir au but, mais en a vu deux autres non cadrés.

Sur le dernier tir, celui de Ouédraogo, Koffi en a profité pour célébrer la qualification de manière acrobatique en faisant cinq saltos arrière.