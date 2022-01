CAN 2021 : Le Sénégal termine premier de son groupe... malgré un seul petit but inscrit

Le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Face au Malawi, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0). Pour le retour d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye après leur contraction du Covid-19, les Lions de la Teranga n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires. Pire, ils ont eu très peur en concédant un penalty dans le dernier quart d'heure, lequel a été annulé via une intervention du VAR. C'est sans éclat que le Sénégal accède aux huitièmes de finale, en n'ayant inscrit... qu'un seul petit but, sur penalty, lors de son premier match face au Zimbabwe. Défensivement, l'équipe est au point et n'a toujours pas concédé la moindre réalisation. Ces maigres résultats permettent tout de même aux Sénégalais de terminer à la première place de leur groupe (5 points), devant la Guinée (4) et le Malawi (4). Le Sénégal et la Guinée rejoignent le Nigéria, le Burkina Faso et le Cameroun en huitièmes. Le Malawi conserve ses chances d'accéder aux huitièmes de finale en tant que meilleur troisième de la compétition.