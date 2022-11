Campus vert : ces étudiants qui choisissent de loger à la ferme

A Sebourg, un village situé à un jet de pierre de la frontière franco-belge, Paul et Anaëlle viennent de poser leurs valises dans un petit studio d’une vingtaine de mètres carrés. Douche, kitchenette, lit deux places et coin salon : "Ce n’est pas très grand mais il y a tout ce qu’il faut", sourit Paul. Un logement étudiant comme les autres, à un détail près : il est situé à la campagne, au cœur d’une ferme, loin de l’activité de la ville de Valenciennes où le jeune couple fait ses études.

Le calme, c’est ce qui a amené là-bas ces jeunes. A cela s’est ajouté un autre argument de poids : le loyer. "On est à 310€ par mois sans les charges, reprend Paul. Si on avait dû loger en ville, à Valenciennes, nous aurions dû débourser dans les 500€ pour des logements plus vétustes." Le trajet de 20 minutes pour rallier l’université n’est pas un obstacle pour eux. Pas plus que l’éloignement de la vie festive estudiantine.