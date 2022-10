Camptocormie idiopathique : que faire quand le tronc ne tient plus droit ?

Issu du grec kamptos qui signifie plié vers l’avant et kormos signifiant le tronc, la camptocormie idiopathique désigne une flexion de la colonne vertébrale en position debout, qui disparaît lorsque la personne est couchée sur le dos, sans déformation figée de la colonne vertébrale. Depuis les années 1990, la camptocormie est associée à des maladies neurologiques ou musculosquelettiques, explique Cédric Booghs, kinésithérapeute du Sport & thérapeute Manuel au centre Be sports health & care à Bruxelles.

Au niveau du diagnostic, en règle générale, si l'on constate une flexion de plus de 45 degrés avec une résolution lors de la mise en position couchée, alors on envisage ce genre de pathologie. Les examens permettant de déterminer la cause primaire sont l’EMG, l’IRM et la biopsie musculaire.