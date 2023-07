Camping haut de gamme au Cocoon Village de Han-sur-Lesse

Equipés de nos jolis bracelets, nous nous rendons à pied à l’entrée des célèbres Grottes de Han que nous visitons probablement pour la centième fois en compagnie d’un guide. Le charme opère toujours comme à la première fois devant le spectacle naturel des stalactites et des stalagmites et celui artificiel du sons et lumières " Origin".

Sortis du ventre de la terre, nous prenons soin de nos petits ventres à nous, joliment installés sur la terrasse en bord de Lesse du Pavillon des Grottes. Truite locale, planche de charcuteries ardennaises et Han-Burger nous permettent de prendre les forces dont nous avons besoin pour l’expédition de l’après-midi.

A quelques mètres de là, nous embarquons à bord du tramway rouge du Domaine qui nous dépose à l’entrée du parc animalier où nous allons nous balader à pied pendant près de 4 heures. Nous adorons cet endroit en pleine nature avec ses passages suspendus dans les arbres et ses points de vue incroyables sur la plaine où des espèces endémiques gambadent en semi-liberté. En pleine période des naissances, nous croisons louveteaux, faons, marcassins et autres bébés élans qui nous font craquer, tout comme les renards polaires ou les ours qui s’amusent dans l’eau.