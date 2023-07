Camping des Ardentes : des riverains râlent, les organisateurs répondent

Un camping au fond du jardin. Et pas n’importe lequel : celui des 26.500 campeurs des Ardentes. C’est la situation que s’apprêtent à vivre durant les prochains jours les habitants de la rue du Village à Rocourt.

Chez Maria, le grillage du camping est à trois mètres du jardin. Et cela ne lui plaît pas : " Ici, on est à trois mètres. C’est-à-dire que je vais dormir à 10 mètres du camping des Ardentes où il y aura 25.000 personnes. Les concerts se termineront à 1 heure du matin. Ils vont se déplacer jusqu’ici donc ça va prendre du temps. Ils auront l’euphorie des concerts donc ça va être très difficile pour eux de s’endormir. Et nous, on va supporter le bruit ", explique-t-elle.

Du côté des organisateurs, des efforts ont été faits : " On va beaucoup mieux encadrer le chemin entre le site du festival et le camping. On a placé pas mal de sanitaires sur la route et sur place on s’assurera qu’il y ait une distance suffisante (10 mètres) entre les tentes et les barrières, que nous avons par ailleurs rehaussées ", détaille Jean-Yves Reumont, porte-parole des Ardentes.

Mais Maria ne changera pas d’avis " Il y a tellement d’espaces verts à Bierset ou à Waremme. On ne comprend pas pourquoi on vient nous coller comme ça un camping à notre jardin. Et on ne nous a jamais demandé ce qu’on en pensait. On nous l’impose. Donc on voudrait que l’année prochaine le camping ne se fasse plus sur Rocourt ", affirme-t-elle.

Les Ardentes débuteront ce jeudi.