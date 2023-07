Campenaerts infatigable, Politt le poissard, un parfum de 'Classiques' : les faits marquants de la 19e étape

Victor Campenaerts a été récompensé pour la deuxième journée de suite par le prix du combatif. Une récompense qu’il n’a pas volée, loin de là. Malgré les 177 km passés à l’avant jeudi, le Belge de l’équipe Lotto Dstny a été le premier à attaquer ce vendredi.

La moustache de Campenaerts est constamment restée dans les premières positions en début de course alors que l’échappée a peiné à se former. Au bout d’une grosse cinquantaine de kilomètres, 9 hommes sont parvenus à s’isoler à l’avant. Parmi eux… l’omniprésent Campenaerts.

A 70km du but, lorsqu’une trentaine de coureurs est revenue sur le groupe de tête. Campenaerts ne s’est pas avoué vaincu et est aussitôt reparti à l’attaque. Simon Clarke l’a assisté dans sa tâche mais l’Australien a fini par hisser le drapeau blanc, perclus de crampes, quelques kilomètres avant la Côte d’Ivory. Cette même difficulté sera fatale à un courageux Campenaerts, échappé pour la 5e fois sur ce Tour de France et justement récompensé par le prix de la combativité.