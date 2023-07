Campenaerts infatigable, Politt le poissard, 49km/h de moyenne : les faits marquants de la 19e étape

Victor Campenaerts a été récompensé pour la deuxième journée de suite par le prix du combatif. Une récompense qu’il n’a pas volée, loin de là. Malgré les 177 km passés à l’avant jeudi, le Belge de l’équipe Lotto Dstny a été le premier à attaquer ce vendredi.

La moustache de Campenaerts est constamment restée dans les premières positions en début de course alors que l’échappée a peiné à se former. Au bout d’une grosse cinquantaine de kilomètres, 9 hommes sont parvenus à s’isoler à l’avant. Parmi eux… l’omniprésent Campenaerts.

A 70km du but, lorsqu’une trentaine de coureurs est revenue sur le groupe de tête. Campenaerts ne s’est pas avoué vaincu et est aussitôt reparti à l’attaque. Simon Clarke l’a assisté dans sa tâche mais l’Australien a fini par hisser le drapeau blanc, perclus de crampes, quelques kilomètres avant la Côte d’Ivory. Cette même difficulté sera fatale à un courageux Campenaerts, échappé pour la 5e fois sur ce Tour de France.

"Je crois que j'étais euphorique après notre ''presque victoire'' d'hier avec l'équipe, donc j'y suis allé", a-t-il expliqué au micro des organisateurs après l'arrivée. "Nous avons dépensé beaucoup d'énergie au début, et ensuite on s'est retrouvé avec plus de vingt coureurs qui nous ont rejoints beaucoup plus frais que nous. C'est pour cela que j'ai voulu anticiper, avec Simon Clarke qui est un ancien coéquipier. Mais quand je me suis retrouvé tout seul, puis que Mohoric, O'Connor et Asgreen m'ont rejoints dans la côte, mes jambes ont explosé".