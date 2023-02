Campenaerts avant le Circuit Het Nieuwsblad : "De Lie est peut-être le grand favori… Qui peut le battre au sprint ? Qui peut gravir les monts flamands plus vite que lui ?"

Avec trois victoires, Arnaud De Lie est sans aucun doute le coureur belge en forme de ce début de saison. Tellement en forme qu’il a décidé de revoir ses plans et son calendrier. Il s’alignera finalement au départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison belge, samedi. Interviewé par nos confrères du Het Laatste Nieuws, Victor Campenaerts, ancien détenteur du record de l’heure, a pointé De Lie, son équipier chez Lotto Dstny, comme le grand favori de l’Omloop.

Cinquième de la précédente édition, Campenaerts a fait du Circuit Het Nieuwsblad son principal objectif cette saison. Malheureusement pour lui, depuis l’annonce de la participation du Taureau de Lescheret, le Belge de 31 ans voit ses chances de victoire diminuer : "De Lie est peut-être le grand favori. Qui peut le battre au sprint ? Qui peut gravir les monts flamands plus vite que lui ? À part Van Aert, Van der Poel, Remco et Pogacar, personne ne monte une pente deux minutes plus vite que lui".