Campement au "Petit-Château": promesse d'une solution de logement temporaire pour tous d'ici 48 heures

Les personnes qui logeaient dans des tentes de fortune le long du canal à Bruxelles ont été évacuées et prises en charge dans un centre sportif de la commune de Molenbeek qui y procède à un screening médical, a-t-on constaté mardi midi. L'information a été confirmée par la bourgmestre Catherine Moureaux, lors d'un point de presse organisé sur place.

Répétant que l'opération a été mise au point durant plusieurs jours par la commune, le secrétariat fédéral à l'Asile et à la Migration et la Région bruxelloise, et en particulier le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, la bourgmestre a estimé que quelque 150 à 200 personnes seraient prises en charge à l'issue de l'opération.

Quelque 139 personnes recensées la semaine dernière par le personnel communal le long du canal ont été prises en charge dans le centre médical temporaire. Elles seront relogées à raison de deux contingents de 40 personnes par Fedasil. Les 59 autres seront hébergées temporairement par la Région bruxelloise en attendant une prise en charge par Fedasil.