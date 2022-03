Campana fait plier le cirque traditionnel à coups d’images fortes. Une échelle métallique traverse le plancher du chapiteau et c’est depuis les entrailles de la piste que les interprètes apparaissent. Ils refont surface comme autant de souvenirs enfouis qui resurgissent et nous bouleversent. L’échelle devient trotteuse et la piste circulaire se transforme en cadrant au milieu duquel, Bonaventure Gacon déchire le silence : Combien de temps encore ? Les paroles de la chanson de Serge Reggiani rebondissent sur la toile mais le chapiteau n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. A la fin du spectacle, une cloche imposante sort de terre et transforme le chapiteau en cathédrale. Le chant de cette grande dame de fer fait trembler l’édifice et nous rappelle à notre fragilité.

" Je crois qu’on tord pas mal de choses. On aime prendre le cirque traditionnel à rebours. Souvent, quand les gens viennent au cirque, ils sont emplis de nostalgie comme s’ils étaient déjà passés, comme si le rêve s’était déjà effacé. Pour nous, le cirque, c’est la vie. On y a mis ce qu’on pouvait. Le temps avance pour tout le monde les gens proches s’en vont et les corps s’usent. On a travaillé à ça. "

Bonaventure Gacon au micro de François Caudron.