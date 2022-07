Campagnes wallonnes : un collectif de propriétaires dénonce les incivilités sur les sentiers

En réalité, le décret voirie de 2014 prévoit bien l’établissement de cette cartographie officielle, qui prendrait la forme d’une vaste mise à jour de l’Atlas. Mais aucun arrêté n’est venu stipuler comment s’y prendre pour la mettre en œuvre. Au croisement de plusieurs compétences, c’est un sujet épineux pour la Wallonie, et le terrain de tensions entre deux groupes de pression : les propriétaires (à présent regroupés au sein du "collectif ruralité" donc) et, en face, une dizaine d’associations de mobilité douce comme inter-environnement Wallonie, le Gracq ou encore Chemins de Wallonie (regroupés au sein de la plateforme informelle "Mobilité douce et active"). Les premiers reprochent aux seconds de dénigrer la propriété privée, le travail et l’environnement, notamment en donnant de fausses informations sur les règles de circulation aux promeneurs. Les seconds renvoient la balle aux premiers, en les accusant d’accaparer régulièrement des sentiers publics, y compris en mettant en place des panneaux et des barrières sans autorisations. Au milieu, les ministres Tellier (Nature, forêt et ruralité) et Borsus (Aménagement du territoire) ont déjà été "sensibilisés" par l’une des deux parties, au moins. Le tour des ministres Henry (Mobilité et infrastructures) et De Bue (Tourisme) devrait venir, dans ce qui ressemble à une bataille pour l’avenir des sentiers wallons.