Campagne Yapaka : "Ne laissons pas les écrans faire écran"

Les écrans et les smartphones font partie intégrante de notre quotidien, occupant une place importante dans nos vies. La technologie nous permet de gérer nos tâches administratives, de rester en contact avec nos proches, de partager des moments de notre vie, et de nous informer sur les actualités en temps réel. Cette connectivité permanente peut également nous éloigner de la réalité et affecter nos relations sociales, notamment celles entre adultes et enfants. Comment pouvons-nous repenser nos liens dans cette nouvelle configuration technologique ? Malgré les avantages indéniables de ces dispositifs, il est crucial de prendre conscience des impacts potentiels sur nos relations humaines et de trouver un équilibre entre l’utilisation des écrans et le maintien de nos liens sociaux en face-à-face.

La campagne est mise à disposition de tous les organismes de l’enfance et de l’aide à la jeunesse et se décline en : Pour les parents et le grand public : 4 spots 30' montrant des situations de vie quotidienne où adultes et enfants gagnent à être connectés en vrai, hors des écrans 4 affiches 3-6-9-12 et 4 cartes postales qui montrent combien les interactions hors écrans peuvent être sources de plaisir pour les adultes et les enfants. Ces affiches donnent également des balises d’utilisation des écrans en fonction de l’âge des enfants Des bases théoriques qui reprennent les balises d’utilisation des écrans en fonction du développement des enfants

Pour les professionnels qui accueillent les enfants, les jeunes et leurs familles : ​​​​​​​ Un Livre de la collection Temps d’Arrêt "Quand l’écran fait écran à la relation parent-enfant" écrit par Olivier Duris et diffusé dans les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (téléchargeable gratuitement) Une ligne du temps qui reprend les repères d’utilisation des écrans en fonction du développement de l’enfant Un podcast d’un webinaire avec Olivier Duris (1h) Un dépliant illustré "Ne laissons pas les écrans faire écran" qui peut être imprimé et distribué aux parents (dans les salles d’attente, en consultation…) Des vidéos interview d’experts qui répondent brièvement à des questions autour de cette thématique Une bibliographie autour de la thématique des écrans ​​​​​​​