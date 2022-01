Campagne de purge des canalisations à Florennes pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau

Comme ont pu le constater nos collèges de Boukè, la qualité de l’eau est altérée à Florennes. Elle n’est plus transparente, un dépôt brun jaunâtre se forme. Un changement de captage en est la cause. L’eau ne provient plus du captage de La Valette mais du barrage du Ry de Rome. La dureté de l’eau s’en trouve modifiée ce qui attaquerait les dépôts calcaires accumulés dans les canalisations.

D’après l’INASEP, l’Intercommunale Namuroise de Services Publics qui se charge notamment d’analyser de la qualité de l’eau, malgré cet aspect désagréable, l’eau de distribution reste potable. "Elle répond aux normes. Elle est tout à fait consommable. Il n’y a aucun problème là-dessus. Elle est contrôlée régulièrement" détaille Olivier Robin, responsable de la maintenance à l’INASEP.