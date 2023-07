Campagne de prévention à la sécurité routière dans les Bistrots de Terroir

Boire ou conduire, il faut choisir, on connaît l’adage, mais il est toujours utile de le rappeler.

L’été est propice aux apéros et aux repas entre amis ou en famille. "Il est important d’anticiper notre façon de faire la fête, prévoir le moyen de rentrer en toute sécurité, limiter la consommation d’alcool", explique Fanny Vorillion, coordinatrice de l’ASBL " Partageons Nos Routes "

Afin de sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant, mais aussi aux autres causes des accidents de la route comme la vitesse et l’utilisation du GSM, l’ASBL "Partageons Nos routes" et le Réseau Bistrot de Terroir lancent à nouveau leur campagne "CLIC2SAFE". Cette campagne existe depuis 10 ans. 15.000 sets de table et 7500 sous-bocks avec des messages de prévention humoristiques sont distribués dans 13 bistrots de terroir de la province de Luxembourg.

Philippe Wauthier du Bar à Goût à Jamoigne participe à la campagne, il observe déjà un changement dans les mentalités. " On a une demande de plus en plus importante de boissons à faible taux d’alcool voire à 0% . Même les brasseries artisanales commencent à faire des bières sans alcool, et cela rencontre un grand succès. A côté de cela, nous proposons une large gamme de softs, limonades artisanales et jus de fruits. On a tout ce qu’il faut pour passer un agréable moment sans être totalement alcoolisé", remarque-t-il.

La campagne de prévention a débuté le 1er juillet et se termine le 30 septembre. Elle s’accompagne d’un concours. Plus d’infos sur la page Facebook " CLIC2FACE ". Vous y découvrirez aussi des capsules vidéo qui ont été tournées dans les Bistrot de Terroir participants. Ils y présentent un " conseil " sécurité.