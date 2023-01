Campagne d’Iles de Paix : des modules en papier… et à planter

Ce vendredi 13 janvier marque le début de la 53e campagne d’Iles de Paix en Wallonie et à Bruxelles, une récolte de fonds pour financer des projets de développement d’agriculture familiale durable et d’alimentation en Afrique et en Amérique latine.

Vous aurez donc l’occasion de croiser des bénévoles tout le week-end, avec des petits modules à acheter. A la différence cette année, qu’ils ne vous proposeront plus les modules traditionnels en plastique… mais en papier. Plus précisément, du papier à planter.

Pascal Jeanjean est l’un des artisans à les avoir fabriqués. Il a confectionné 100.000 petits bonhommes en papier avec des graines d’Aneth à l’intérieur. Un travail à la force de ses mains, qu’il répète depuis plus de 30 ans dans son atelier installé en région namuroise. L’un des rares à encore fabriquer du papier artisanal en Wallonie.