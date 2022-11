Campagne Bob : et si on remplaçait l’alcool par du kéfir ?

Au Rizom, le kéfir est proposé comme alternative au vin et à la bière, pour rendre les repas sans alcool plus festifs et variés. "On avait beaucoup de clients qui ne buvaient pas d’alcool, et je trouvais dommage que les clients qui ne boivent pas d’alcool n’aient pas une solution pour accorder une chouette boisson avec leur plat", raconte le chef Olivier De Vriendt.

La base de la boisson ? Des graines de kéfir et du sucre, auxquelles s’ajoutent des ingrédients divers : boutons de rose, citron, etc. "Pour celui qui conduit, qui ne boit pas, le kéfir c’est une très bonne idée et ça peut donner une petite goutte pétillante au repas", conclut la cliente. Au Rizom, un client sur deux s’est déjà laissé tenter par cette nouvelle option.