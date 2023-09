Camion ou train : quel est le transport de marchandises le plus compétitif ?

"Le problème, c’est qu’il n’y avait pas assez de wagons pour faire un train complet", explique Michael Jacquemin, des "Amis du rail". " Cela s’appelle le système du "wagon isolé". La difficulté est d’aller chercher ces convois de marchandises, de les assembler et de les trier. Cela coûte cher et c’est Nestlé qui paie la facture. Le transport par camion leur revient moins cher."

Alors la route est-elle plus compétitive ? Pas si on prend en compte les coûts sociétaux. Le transport par camion est très polluant, il encombre et endommage les infrastructures. Des coûts chiffrés à 592 milliards d’euros pour l’ensemble de l’Union européenne. " Le gouvernement soutient par ailleurs les professionnels de la route, notamment en diminuant les accises sur le gasoil routier. Cela crée une distorsion de concurrence pour le rail ", explique Paul Hegge, de Lineas, l’opérateur ferroviaire par fret le plus grand d’Europe.

Le rail émet neuf fois moins de CO2 que sa version routière, et consomme six fois moins d’énergie. Mais cela demande de gros investissements de la part des pouvoirs publics. Il est peu subventionné en Belgique. "Conséquence sa part a diminué", précise Paul Hegge :" Le ferroviaire ne représente que 9% du trafic marchandises en Belgique. Il est de 18% en Autriche ou 35% en Suisse.