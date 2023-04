Camion en feu sur le flanc : la circulation rétablie sur l'E411

Un accident grave s’est produit sur l’E411 (A4) reliant Luxembourg et Namur à hauteur de Conneux BK 83.0, la chaussée a été fermée dans les deux sens durant un long moment. Il s’agit d’un camion frigorifique qui s'est embrasé après un accident. Un décès est malheureusement à déplorer.

À 20h30, les voies en direction du Luxembourg étaient libérées. Vers 21h15, la circulation a également été rétablie vers Bruxelles.

Le nettoyage de la chaussée a démarré peu après 20h00, le camion a été chargé sur un plateau puis évacué. " Il a fallu circonscrire l’incendie, puis évacuer les 10 000 litres de lait en tétrapack que contenait le camion avant de le redresser et l’évacuer. Le camion a pu être redressé vers 19h", explique Héloïse Winandy, Directrice Communications à la SOFICO. Cette dernière nous a précisé que qu'il s'agissait de dégradations très localisées et superficielles au niveau de la chaussée. On parle de petites dégradations sur environ 6 mètres carrés qui n’empêcheront pas la circulation dans l’immédiat. Les équipes ont aussi effectué quelques petites réparations avec du tarmac à froid.