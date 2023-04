Camion en feu sur le flanc : E411 fermée vers Bruxelles, la circulation devrait être rétablie pour minuit

Un accident grave s’est produit sur l’E411 (A4) reliant Luxembourg et Namur à hauteur de Conneux BK 83.0, la chaussée a été fermée dans les deux sens durant un long moment. Il s’agit d’un camion frigorifique qui s'est embrasé après un accident. Un décès est malheureusement à déplorer.

À 20h30, les voies en direction du Luxembourg étaient libérées. Dans l'autre sens, vers Namur, la chaussée reste fermée mais devrait rouvrir pour minuit au plus tard. Nous vous conseillons d’éviter l’E411 et de privilégier la N4, un itinéraire de déviation est en place.

Le nettoyage de la chaussée a démarré peu après 20h00, le camion a été chargé sur un plateau puis évacué. " Il a fallu circonscrire l’incendie, puis évacuer les 10 000 litres de lait en tétrapack que contenait le camion avant de le redresser et l’évacuer. Le camion a pu être redressé vers 19h.

Les équipes terminent de procéder au nettoyage et au dégraissage de la chaussée. Ce sont de dégradations très localisées et superficielles au niveau de la chaussée. On parle de petites dégradations sur environ 6 mètres carrés qui n’empêcheront pas la circulation dans l’immédiat. Les équipes vont effectuer quelques petites réparations avec du tarmac à froid. Tout devrait être rouvert avant minuit" , explique Héloïse Winandy, Directrice Communications à la SOFICO.