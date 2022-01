Camille Thomas retrouve les toits de Paris avec l’envoûtant Vater unser d’Arvo Pärt

Durant le premier confinement, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas décide de monter sur le toit de son immeuble, accompagnée de son Stradivarius Feuermann, et de jouer, simplement, pour ses voisins mais aussi pour le monde entier. Ses vidéos vont très rapidement faire le tour du monde, rassemblant plusieurs millions de vues pour certaines. De ces vidéos sur les toits parisiens, est venue l’idée d’une série de vidéo intitulée Voice of hope in the museum. En un an, Camille Thomas et son ami cinéaste Martin Mirabel ont réalisé douze vidéos dans douze lieux culturels français et belge. Douze petites bulles de douceur mettant en valeur notre patrimoine culturel et musical universel.