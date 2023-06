Camille Thomas reprend "Jane B" de Gainsbourg au violoncelle dans un émouvant duo avec Jane Birkin

Et 54 ans après la sortie de la chanson Jane B, Jane Birkin et Camille Thomas nous offrent une magnifique version de ce titre et nous livrent un intime et vibrant hommage à ce génie des mots qu’était Serge Gainsbourg.

En partageant la vidéo de ce duo, Camille Thomas a exprimé sa "joie immense" de dévoiler ce titre : "À qui d’autre que l’icône Jane Birkin pouvais-je rêver d’accompagner dans cette réinterprétation, 54 ans plus tard, de sa chanson mythique dans une version plus intime et classique pour voix, violoncelle et piano ? Il est difficile d’exprimer l’émotion et la gratitude que nous avons eues avec Julien Brocal à enregistrer cette pièce avec vous, Jane. Les mots manquent mais laissons parler la musique. Et surtout : MERCI !"