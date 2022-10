Camille Thomas murmure à l’oreille des chevaux avec son arrangement du Roi des Aulnes de Schubert

Durant la pandémie de coronavirus et le lockdown qui en a découlé, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas a réveillé les musées et les lieux culturels endormis et tristement vides. Dans l'une de ses vidéos, on la retrouve au Musée du Cheval à Chantilly où elle partage la "scène" avec Gacelo et sa cavalière Mathilde Pouteau, en interprétant son propre arrangement pour violoncelle et orchestre du lied Le Roi des Aulnes de Schubert.

