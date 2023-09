Camille Thomas à propos de sa collaboration avec Jane Birkin : "Jane B était la chanson de sa vie"

En juin dernier, Camille Thomas dévoilait son nouveau projet, le Chopin Project, un triple album entièrement consacré au compositeur qui, s’il a surtout composé pour le piano, a écrit quelques partitions pour violoncelle. Un album de rencontres également entre Camille Thomas et d’autres artistes, parmi lesquels, la chanteuse Jane Birkin, qui nous a quittés en juillet dernier. Un entretien avec Camille De Rijck réalisé en juin 2023, avant le décès de la chanteuse.

"En 2019, Chopin a, en quelque sorte, frappé à ma porte"

"On pourrait dire que c’est Chopin qui a frappé à ma porte". La genèse de ce projet Chopin de Camille Thomas prend sa source en 2019, quand la violoncelliste franco-belge reçoit un mail de la Nippon Music Fondation de Tokyo, lui proposant de lui prêter le fameux Feuerman Stradivarius. Sur le chemin qui la menait à Tokyo, Camille fait des recherches sur ce Stradivarius, qui avait notamment été joué pendant 7 ans par Steven Isserlis, un véritable mentor pour Camille Thomas, et elle découvre qu’il a également appartenu à Auguste Franchomme. Grand violoncelliste de son époque, Franchomme était également un ami intime de Chopin. En haut de la sonate op 65, la dernière que Chopin ait écrite, on trouve la mention "A mon ami Auguste Franchomme".

A la découverte de ce lien entre Chopin et ce magnifique violoncelle qui allait lui être prêté, Camille Thomas y a vu un petit signe de Chopin. Le projet venait de naître dans l’esprit de la violoncelliste. Faisant de nombreuses recherches sur Franchomme, notamment à la Bibliothèque nationale de France, où sont conservés de nombreux manuscrits de Chopin, Camille Thomas a découvert des œuvres de Chopin arrangées par Franchomme pour le violoncelle.

Le temps d’un confinement, Camille Thomas a divisé ce projet en trois chapitres : le premier consacré aux arrangements pour violoncelle des œuvres de Chopin, qu’elle a enregistrés avec le pianiste Julien Brocal. On y retrouve des arrangements de Franchomme, mais également de Mischa Maïsky, de Glazounov, Kreisler mais aussi de Camille Thomas elle-même, qui s’est essayé pour la première fois à l’arrangement. Le second chapitre du projet est consacré à la musique de chambre de Chopin avec violoncelle. Et enfin, le troisième chapitre est dédié à Augustre Franchomme.