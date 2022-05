Camille Tessier, tailleuse de pierre devenue éleveuse de dromadaires.

Il existe une trentaine d'élevages de dromadaires en France, principalement utilisés pour des animations touristiques. Mais seuls trois concentrent leurs activités autour du lait "et c'est très récent", indique Bernard Faye, vétérinaire à la retraite, chercheur et spécialiste des grands camélidés. "Il y a un grand engouement depuis quelques années" pour ces bêtes que l'imaginaire collectif associe aux pays chauds et désertiques "et de plus en plus d'agriculteurs sont intéressés par la production de lait de chamelle, un marché qui a de l'avenir", dit-il.

Selon lui, la réputation de ce lait, consommé dans certains pays arabo-musulmans, "est probablement surfaite". "Il existe des observations empiriques incontestables qui montrent qu'une consommation régulière de ce lait s'avère bénéfique pour certaines maladies mais il n'a certainement pas toutes les vertus qu'on lui prête", estime-t-il. En France toutefois, il ne peut être vendu faute des agréments nécessaires. Alors les éleveurs se contentent pour l'instant de le transformer en produits cosmétiques.

Lucie Tardieu, bébé de quelques mois dans les bras, est une fidèle cliente de Camille. "Avec mon métier de masseuse, je dois me laver les mains très régulièrement et ce savon m'évite les problèmes de dessèchement. Il est également parfait pour la peau de mon bébé, inutile d'aller chercher de grandes marques très chères", lance la jeune femme de 30 ans.