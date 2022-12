Camille, Metejoor, The Haunted Youth,… ces artistes flamands de 2022 à écouter d'urgence

Parmi les plus grands favoris, on retrouve notamment le duo formé par Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. La chanteuse gantoise d’origine antillaise, et le musicien belgo-chinois, fils du célèbre caricaturiste flamand Kamagurka, sont nommés dans pas moins de huit catégories. Leur album Tropical Dancer connaît déjà un joli succès en Angleterre et aux Pays-Bas, et le duo est apparemment très apprécié par Iggy Pop.