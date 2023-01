Camille Lellouche s'exprime sur son addiction à l'alcool

Camille Lellouche était l'invité de l'émission "Un dimanche à la campagne" diffusée sur France 2. Elle a profité de cette émission pour s'exprimer sur son addiction à l'alcool.

L'artiste de 36 ans qui vient de devenir maman a déclaré sortir énormément et boire beaucoup durant ses sorties : "Je travaillais énormément mais à côté de ça, je sors beaucoup trop. Je chante dans des pianos-bars, mais surtout, je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse."

L'alcool a été pour elle le moyen de combler son mal-être. Heureusement, Camille Lellouche s'est sortie de cette addiction en ayant un électrochoc comme elle l'explique : "Du coup, je n’arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer, donc je m’endette et, un jour, ma mère l'a senti. Elle a sonné à six heures du matin, elle a vu l’appartement et elle a dit : ‘Tu vas rendre l’appartement et tu vas revenir à la maison."

L'interprète de "Mais je t'aime" peut dire merci à sa maman. Si on connait le parcours flamboyant de Camille Lellouche aujourd'hui, cela n'a pas été simple tous les jours pour elle. Camille Lellouche sera au Cirque Royal à Bruxelles le 25 octobre 2023 prochain.