Camille Lellouche dévoile pourquoi Mylène Farmer ne l'aime pas

C'est une brouille qu'on n'attendait pas entre l'humoriste et chanteuse Camille Lellouche et Mylène Farmer.

Lors d'une interview pour la radio française RTL, Camille Lellouche a révélé que Mylène Farmer ne l'aimait pas : "Mylène, en fait... Je suis un peu triste mais je peux le dire ici. Elle ne m'aime pas trop."

L'humoriste dévoile la raison : "Pourquoi ? Parce que je l'avais incarnée dans un sketch dans "Quotidien"."

Camille Lellouche avoue ne pas comprendre pourquoi l'interprète de "Sans contrefaçon" n'a pas apprécié le sketch : "C'était mon but, je suis humoriste. Je me suis trouvée belle en Mylène. Je l'adore. Je l'ai su par un proche à elle. Alors que c'était vraiment drôle. Je suis vraiment physiquement à son image dans ce sketch. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai parodié et imité tout le monde."

L'artiste de 37 ans est assez peinée par cette brouille : "Cela me fait de la peine, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Elle arrive avec son talent à remplir des stades sans faire de la télé, c'est le rêve de tous les artistes. J'ai beaucoup d'admiration."

Camille Lellouche termine en laissant un message d'amour à Mylène Farmer : "Mylène, si jamais tu vois l'interview, je t'aime ! Je t'invite à mon concert où tu ne viendras jamais mais on ne sait jamais. C'est peut-être une fausse info, peut-être que tu m'adores. Je t'embrasse."

Le 26 octobre, Camille Lellouche sera au casting de l'émission "Lol, qui crie sort" sur Amazon Prime Vidéo.