Camille Lellouche appréhende son accouchement : "Plus ça approche, plus j’ai très peur"

L’accouchement est imminent pour Camille Lellouche et comme beaucoup de femmes, l’humoriste angoisse de plus en plus à l’approche de cette date.

Alors que la date de son terme approche à grands pas, Camille Lellouche ne cache pas ses inquiétudes à l’idée d’accoucher et s’est récemment confié sur le sujet en story Instagram.

Enceinte de son premier enfant, Camille Lellouche a décidé de ne pas cacher sa grossesse à ses fans. L’actrice veille néanmoins à garder l’identité du papa secrète. À l’approche de son terme, l’humoriste s’est confiée, avec tout le franc-parler qu’on lui connaît, sur ses inquiétudes au sujet de son accouchement.

Il ne lui reste donc plus que quelques semaines pour se préparer à l’arrivée de son bébé et la future maman confie en story que : "plus ça approche, plus j’ai très peur. Je ne fais plus du tout la maligne". Si l’actrice a hâte de rencontrer sa petite fille, l’accouchement en lui-même la stresse énormément. "Est-ce que je me c**e dessus ? Bien sûr que oui ! J’ai très peur, de tout, même les mots qu’on utilise : bouchon muqueux, poche des eaux, péridurale également, ça me fait pas kiffer."

En effet, le vocabulaire propre à la grossesse et à l’accouchement n’est pas toujours des plus rassurants, en particulier lorsqu’il s’agit de son premier enfant.