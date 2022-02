Camille Laus, Naomi Van den Broeck et Imke Vervaet battent leur record sur 400 m en salle à Gand

Les trois membres du relais national du 4x400 m, les Belgian Cheetahs, Camille Laus, Naomi Van den Broeck et Imke Vervaet ont réalisé leur record personnel sur 400 m en salle, samedi à Gand. Laus a notamment réalisé 52.62 secondes et remporté la course.

La Tournaisienne, qui était qualifiée pour les Mondiaux de Belgrade (18-20 mars) depuis ses 52.90 réussis à Metz samedi dernier, a abaissé de 17/100e sa meilleure marque (52.79) établie à Metz le 6 février 2021.

Van den Broeck s'est classée 2e à Gand en 53.15, améliorant de 85/100e son record (54.00) qui remontait au 16 février 2020 à Gand. Vervaert, troisième en 53.21, a gagné 44/100e sur son temps de référence du 13 février 2021 à Gand (53.65).

Le minimum pour le 400 m individuel à Belgrade est fixé à 52.90 secondes.

Ce trio, complété par Cynthia Bolingo qui a réussi 52.61 lors de sa rentrée samedi passé à Dortmund, devrait figurer dans la sélection des Belgian Cheetahs dans la capitale serbe. Bolingo détient le record de Belgique en 51.62 depuis sa médaille d'argent à l'Euro de Galsgow le 2 mars 2019.

La sélection pour les Mondiaux en salle devrait être établie à l'issue des championnats nationaux de Louvain-la-Neuve le 26 février. La date limite pour réaliser les minimas est fixé au 7 mars.