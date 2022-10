Camille, l’alliée de Viva for Life

Cette 10e édition de l’opération nous semble d’autant plus nécessaire que chaque jour, nos collaborateurs constatent que les crises sanitaires et financières ont encore plus fragilisé les familles et que, pour beaucoup, les aides comme les allocations familiales ne suffisent plus.

Cette année encore, les collaborateurs de Camille s’investissent sans compter pour soutenir Viva for Life. La solidarité et l’énergie sont une nouvelle fois au rendez-vous : Bingo, marche & géocaching, vente de bonbons, barbecue retrouvailles entre collègues…

Toujours motivées, les équipes du Groupe UCM feront tout pour contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants et familles précarisés.