Camille Costes dans Balthazar : "Un personnage très moderne et iconique"

Vous parlez vous-même d'un "nouveau souffle". Quelle nouvelle direction avez-vous prise dans la réalisation ?

Comme j'avais déjà réalisé un épisode de la saison 3, j’avais eu une sorte de pré-rentrée avant de réaliser ces six épisodes. J'ai un peu recommencé avec Constance, car c’est le défi qu’on m’avait donné : redonner un nouveau souffle à la série avec Constance. Il fallait se poser pas mal de questions : comment est-ce qu’on modèle la relation de ce personnage avec Tomer, comment lui donne-t-on du corps en tant que flic ? C’étaient les gros défis du début de saison. Je pense vraiment qu’on a réussi, car ceux qui ont vu les épisodes m'ont dit : "On en oublie Hélène". C’est tout ce que j’avais envie d’entendre.

Vous êtes donc satisfait du résultat ?

Oui, et j'ai surtout hâte que les gens voient le final. Ce tournage, ça a été comme une colo. Au début, on se rencontre et on est un peu timide. Mais plus le temps passe, plus on est à l’aise. À la fin du tournage, on se connait mieux et des automatismes ont finit par se créer. Quand on arrive à la boum, qui équivaut à la fin de la saison, on a tous poussé les curseurs plus loin. Et le résultat est très fort.

Propos recueillis lors du Festival de la Fiction de La Rochelle 2021.