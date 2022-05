Camille Combal est devenu papa pour la première fois : son épouse annonce l'heureux événement

En avril, Marie Treille Stefani avait révélé sa grossesse dans une émission de France 5, Bel&Bien, pour laquelle elle travaille comme chroniqueuse. "Je vous emmène dans le Venise des Alpes, Annecy, qui a été élue ville la moins stressante de France. Alors, bien sûr, pour des raisons évidentes d’accouchement imminent, je n’ai pas pu faire le déplacement. Donc notre journaliste s’en est chargée à notre place" avait-elle lâché.

Interrogé par Télé Magazine, Camille Combal était resté évasif sur son mariage célébré en 2019 avec la journaliste de France Télévisions. "Elle est journaliste et fait de la télé, mais on n’a pas envie de s’étaler sur notre vie privée. Elle ne tient pas à être réduite à 'la femme de', je pense..." avait déclaré la nouvelle coqueluche de TF1. "On a une vie très simple. Je me fais engueuler si je ne passe pas l’éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles".