Camille Combal : "Ce n'était pas prévu que je devienne animateur"

Depuis 2018, Camille Combal est l'un des animateurs de TF1. Il présente entre autre "Une famille en or" ou encore "Danse avec les stars".

Le site "Puremédias" vient de lui remettre le titre du meilleur animateur de la saison. A cette occasion, Camille Combal est revenu sur son parcours à la télévision : "À l'époque j'avais gagné le prix du chroniqueur de l'année quand j'étais encore dans "Touche pas à mon poste" et déjà là ça m'avait fait super plaisir. Ce n'était pas prévu que je devienne animateur, ce n'était pas dans mon plan de carrière donc c'est d'autant plus sympa."

Ce que me dit ma mère ou quelqu'un qui me suit depuis longtemps sur les réseaux est tout aussi important que ce que va me dire le producteur de l'émission

L'animateur de 41 ans parle de son envie de faire des émissions en direct à la télévision : "J'adore le direct. J'aimerais avoir quelque chose qui soit une cour de récréation. Je viens de la radio où il y a beaucoup de liberté, de spontanéité et je voudrais essayer de trouver un programme où je puisse retrouver ça. Quelque chose où on puisse arriver comme on est, moi, les invités, les intervenant et pouvoir faire une vraie cour de récré."

Si Camille Combal est préservé des critiques négatives sur les réseaux sociaux, il raconte recevoir quelques moqueries concernant son look : "Je suis assez préservé des messages virulents. Par contre, sur mes tenues et ma coupe de cheveux, je prend cher. C'est marrant, dès que je mets un marcel sous mon costard ou des baskets, on m'incendie. Encore pire si je mets un costard vert, là je suis terminé. Mon coiffeur s'est loupé cette année avant le premier prime de "Danse avec les stars", je me suis rasé à blanc sans faire exprès. Tout le monde s'est foutu de ma gueule."