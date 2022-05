Camille Bertault, la dynamite du jazz vocal féminin

Issue d’une formation au conservatoire, Camille Bertault a obtenu un prix de piano classique, et a étudié le chant lyrique, le théâtre et la danse au conservatoire de Nice. A 20 ans elle écrit, monte et joue dans des pièces de théâtre jeune public. D’un père pianiste amateur de jazz, elle étudie au conservatoire de Paris le jazz vocal et l’improvisation.

New York, le premier album...

En 2016, Elle est repérée par un label New Yorkais, Sunnyside qui distribue son premier album "En vie" et lui fait découvrir la scène jazz New Yorkaise. Elle y rencontre Dan Tepfer, Michael Leonhart, Jeff Ballard, Joe Sanders avec qui elle enregistre son deuxième album en 2018, "Pas de Géant", qui reçoit un superbe accueil.