Camille a 10 ans et elle vient de Malonne.

Malgré son tout jeune âge, Camille a trois grandes passions auxquelles elle est entièrement dévouée : la danse, la gym et le chant ! Le chant est ancré en elle depuis toujours, c’est une évidence. Camille ne craint pas de partager son talent avec les autres, c’est souvent devant sa famille qu’elle chante. Pour elle, la musique est un moyen de se calmer lorsqu’elle est triste. Camille est très inspirée par ses artistes préférés : Vitaa, Slimane, Yseult et Ariana Grande. Lorsqu’elle a appris pour les castings de The Voice Kids, Camille s’est empressée de s’inscrire ! Pour son Blind, elle a fait le choix de chanter "Mercy" de Madame Monsieur.