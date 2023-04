Camilla, Reine de coeur

Férue de sport, c’est lors d’un match de polo qu’elle rencontrerait pour la première fois Charles Windsor, alors Prince de Galles et héritier de la Couronne britannique. Elle avait 22 ans, lui un an de moins. Un coup de cœur immédiat, réciproque et très intense. Mais la famille royale est réticente et alors que le Prince Charles entre dans la Royal Navy, la jeune et passionnée Camilla poursuit sa vie et rencontre le très convoité Andrew Parker Bowles, officier de l’armée britannique. Ils se marient en 1973. Un mariage heureux qui donnera naissance à deux enfants, Thomas (aujourd’hui critique gastronomique) et Laura (directrice d’une galerie d’art). De son côté, le Prince Charles, pressé par " la firme " (la famille royale), épouse en 1981 la jeune et timide Diana Spencer qui lui donne deux fils, William et Harry.