Camila Cabello sort un 3e album marqué par ses racines cubaines et rempli de "tubes de l'été"

Camila Cabello, 25 ans et originaire de Cuba, a été repérée en 2011 lors de sa participation à X Factor USA avec son girls band, les Fifth Harmony. Elle s'est ensuite dirigée en 2016 vers une carrière solo aujourd'hui déjà bien réussie.

Le succès devient même planétaire en 2017 avec Havana. La chanteuse jouit aussi d'une grande attention médiatique. En 2019n elle fait les gros titres de la presse people pour sa relation avec l'artiste canadien Shawn Mendès, d'autant plus que leurs duos comme I Know What You Did Last Summer ou Señorita cartonnent.