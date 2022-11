Camila Cabello se moque de son propre accent après être devenue un mème viral

Suite à sa prestation de "I’ll Be Home For Christmas" à la Maison Blanche, Camila Cabello est devenue un mème. En bonne joueuse, elle s’est jointe à la fête en riant d’elle-même.

Tout a commencé lorsque Camila Cabello a partagé sa version mariachi de "I’ll Be Home for Christmas" lors d’un concert à la Maison Blanche en 2021. Les fans, qui ont remarqué son étrange prononciation du mot "Christmas", ont détourné la vidéo en mème car il est vrai qu’elle semble dire "Quismois".

Camila l’a bien pris et a même décidé d’en rire. Le lundi 21 novembre, elle a partagé une vidéo Tiktok dans laquelle elle fait semblant d’apprendre à prononcer le mot "Christmas" avec une coach vocale qu’elle interprète également. "Moi avant d’enregistrer ma version de 'I’ll Be Home for Christmas'", a-t-elle écrit en description.