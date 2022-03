Camila Cabello s’associe à Ed Sheeran pour une chanson de rupture, mais qui sent déjà le tube de l’été

Camila Cabello, ancienne membre du girls band Fifth Harmony, formait depuis 2019 avec Shawn Mendès, l’un des couples tendance de l’industrie du disque. Les deux artistes se sont séparés il y a peu, et chacun chante la douleur que leur inflige cette séparation.

Si l’interprète canadien a préféré une ballade avec It’ll be Okay, la chanteuse de 25 ans puise dans ses racines cubaines pour offrir un nouveau titre sur des rythmes typiquement latino-américains avec Bam Bam. Camilla Cabello affectionne déjà ce style reggaeton sur des précédents singles comme le tube Havana ou encore Don’t Go Yet. Finalement, la danse ne serait-elle pas le meilleur moyen pour se relever d’une rupture amoureuse ? La chanteuse semble en tout cas avoir pansé ses plaies quand elle entonne "I was barely standin', but now I’m dancin' / Je tenais à peine debout, mais maintenant je danse".

C’est donc officiel, la star cubano-américaine inaugure la saison des tubes de l’été ! Le 3e album de la chanteuse devrait sortir dans le courant du mois d’avril.