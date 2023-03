Camila Cabello rejoint la famille "Trolls" : bande annonce du 3e épisode

Universal dévoile qu’après deux films de véritable amitié et de flirt acharné, Poppy (Anna Kendrick) et Branche (Justin Timberlake) sont désormais officiellement, enfin, en couple (#broppy) ! Alors qu’ils se rapprochent, Poppy découvre que Branch a un passé secret. Il faisait autrefois partie d’un boys band, BroZone, avec ses quatre frères : Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André), Spruce (Daveed Diggs) et Clay (Kid Cudi). Le boys band s’est arrêté alors que Branch était encore bébé et il n’a pas revu ses frères depuis.

Lorsque le frère de Branch est kidnappé par deux méchants pop-stars infâmes, Velvet (Amy Schumer) et Veneer (Andrew Rannells), Branch et Poppy se lancent dans un voyage déchirant pour réunir les autres frères et sauver Floyd d’un destin encore pire que l’obscurité de la culture pop.

Quant à Camila Cabello, elle rejoint les nouveaux personnages délirants et joyeux des "Trolls" pour endosser le rôle de Viva. On retrouvera également les voix de Zooey deschanel, Icona Pop ou encore Anderson Paak.

Selon Cinenews, le réalisateur Walt Dohrn promet "plein de surprises, de musique, de nouveaux mondes et de nouveaux personnages" pour une sortie dans les salles de cinéma le 18 octobre.