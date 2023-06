Cameroun : John Fru Ndi, opposant historique à Paul Biya depuis 40 ans, est décédé

Le président et fondateur du Social Democratic Front (SDF, ou Front Social-Démocrate en français), premier parti d’opposition représenté à l’Assemblée nationale, est mort lundi peu avant minuit. John Fru Ndi avait été à trois reprises candidat malheureux contre Paul Biya aux présidentielles de 1992, 2004 et 2011, arrivant à chaque fois en deuxième position. Le SDF est le premier parti d’opposition représenté à l’Assemblée nationale élue en 2020, avec cinq sièges, mais il en avait 18 dans la précédente législature. Il a perdu de son influence ces dernières années face au tout-puissant Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) de Paul Biya, 90 ans et président du Cameroun depuis 1982. Le SDF est régulièrement en proie à des crises internes et John Fru Ndi, surnommé "le Chairman", y était très contesté par une frange de ses cadres ces dernières années, qui l’accusaient notamment de s’être enrichi personnellement grâce au financement public des partis représentés à l’Assemblée nationale et de s’être fait "acheter" par le pouvoir soucieux d'"amadouer" l’opposition.