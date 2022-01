Cameroun : Eric Jacquemin, ambassadeur de Belgique à Yaoundé

Les Belges du Bout du Monde nous offrent une rencontre au sommet entre Eric Jacquemin, Ambassadeur de Belgique à Yaoundé et Lubiana, artiste solaire, ambassadrice de nos cultures. Anne Pollard a rencontré le cinéaste et réalisateur Thierry Michel pour parler de son dernier film, "L’empire du silence", un condensé des 25 dernières années de l’histoire congolaise. Et nous mettrons également un coup de projecteur sur la campagne des "Iles de paix" avec Olivier Genard, coordinateur des actions au Burkina Faso, au Bénin et au Pérou pendant plus de 15 ans, aujourd’hui responsable de l’appui aux programmes de l’association.