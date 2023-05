Cameron Puertas (Union Saint-Gilloise) : "On sait ce qu’on aura à jouer à l’Antwerp… si on perd, ils seront champions"

1-1 : c'est le score final de la rencontre entre le Racing Genk et l'Union Saint-Gilloise dimanche soir lors de la quatrième journée des Champions play-offs. Un partage qui arrange l'Antwerp, battu par le FC Bruges un peu plus tôt dans l'après-midi.

"Pour rester dans la course au titre, il ne fallait surtout pas perdre à Genk. On aura une première finale dimanche prochain. On sait ce qu’on aura à jouer là-bas. Si on perd, l’Antwerp sera champion. Si on gagne, on aura toujours notre destin entre nos mains. On va aller là-bas pour gagner et faire de notre mieux. La pression sera sur tout le monde, ce sera un gros match. On devra être solide défensivement et plus fort dans l’impact physique. Il ne faudra pas aller là avec un esprit revanchard après notre défaite au match aller. Si on fait ça, on risque de s’en prendre dans les dents. Il faut aller avec de la confiance", a indiqué Cameron Puertas à notre micro.

La rencontre importantissime entre les Anversois et les Unionistes se tiendra à 13H30 dimanche prochain.