Cameron Puertas sur son début de saison avec l’Union Saint-Gilloise : "Je ne suis pas le même joueur que l’année passée"

Avec trois victoires en autant de matches, l’Union Saint-Gilloise réalise un début de saison parfait.

De quoi réjouir Cameron Puertas, qui s’est entretenu à notre micro à l’issue du succès contre OH Louvain. Remplaçant l’année passée, le joueur de 24 ans a pris une nouvelle dimension sous les ordres d’Alexander Blessin. "Je ne suis pas le même joueur que l’année passée, on me donne un rôle plus important dans l’équipe. On a eu trois matches et un bon début de saison. Mais il faut continuer comme ça, garder la tête sur les épaules et travailler dur jusqu’à la fin".

Même si les Bruxellois réalisent un excellent début de saison, des renforts sont toujours attendus du côté de Saint-Gilles. Mais pas de quoi inquiéter l’auteur du deuxième but face aux Louvanistes. "On a toujours envie de jouer tous les matches, mais la concurrence fait partie du foot. Elle tire les joueurs vers le haut. Tant qu’elle est saine, c’est positif et elle l’a toujours été à l’Union".

Puertas et ses coéquipiers viseront un quatrième succès de rang samedi prochain sur la pelouse de Malines.