Cameron Puertas, le 'douzième homme' de l'Union Saint-Gilloise

Si la déception était prédominante au moment de sa non-titularisation dimanche dernier à Anderlecht, l’émotion était tout autre au coup de sifflet final pour Cameron Puertas. Auteur du but égalisateur et de la passe décisive sur le 1-2, le milieu de terrain unioniste a réagi de la plus belle des manières. De quoi faire plaisir à son entraîneur Karel Geraerts.

Malmenés par des Mauves réduits à dix, les Saint-Gillois ont renversé la vapeur pour s’imposer 1-3. Cameron Puertas a joué un rôle prépondérant dans cette remontée et ses supporters n’ont pas manqué de l’ovationner après le match. "C’est clair que ça fait chaud au cœur, je veux montrer que je peux aider l’équipe aussi et que les supporters peuvent compter sur moi."