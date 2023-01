Cameron Diaz vient de fêter ses 8 ans de mariage avec Benji Madden

Le guitariste déclare : "Amoureux, inspiré, heureux et reconnaissant. 8 ans mariés, côte à côte, et maintenant un petit à nous guider, faisons 80 de plus et puis pour toujours. Joyeux anniversaire Cameron, mon coeur."

Une belle déclaration d'amour accompagné d'une des peintures de Benji Madden.

Le couple a eu une fille en 2019. Une vie de famille bien remplie et loin des projecteurs, Cameron Diaz ayant décidé de ne plus faire de cinéma et de prendre sa retraite. Elle avait expliqué les raisons en indiquant : "J'ai beaucoup de personnes autour de moi pour me soutenir depuis longtemps, mais il y avait également des personnes qui n’étaient pas présentes pour mon bien!"